Alman bankasından rekor dolar tahmini. Tutarsa yandık

İngiliz bankasının ardından Alman bankasından da rekor dolar tahmini geldi. Deutsche Bank: "Türk lirası rekor seviyede düşecek. Bir dolar 32 TL'yi görecek."

Alman bankasından rekor dolar tahmini. Tutarsa yandık

HSBC yıl sonu Dolar-TL beklentisini yukarı yönlü revize ederek, 29 liraya çıkarmasının ardından bir kötü haber de Alman Bankası'ndan geldi. Alman Deutsche Bank analistleri dolar için 32 liralık bir öngörüde bulundu. 2024 sonu tahminini ise 35 TL’ye yükseltti.

DEUTSCHE BANK DA TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Alman Deutsche Bank analistleri, dolar/TL için tahminlerini 2023 yılı sonu için 27’den 32’ye yükseltti. Banka, kurun 2024 sonunda ise 35 TL’ye yükselmesini bekliyor.

Deutsche Bank analistleri, fiyat artışlarına ve “politika yapıcıların enflasyonu daha sürdürülebilir bir patikaya döndürmede karşılaştıkları zorluklara” işaret etti.

Merkez Bankası'nın politikaları ve tüketici enflasyonunun yüzde 48 olarak açıklanması, dünya piyasalarında Türk lirasının daha da çok düşeceği şeklinde yorumlandı.

Bloomberg'in aktardığına göre tüketici enflasyonunun yüzde 50'yi geçmesi beklenirken, Türk lirasındaki düşüşün turizm sezonundan sonra daha da hızlı gerçekleşeceği tahmine diliyor.

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