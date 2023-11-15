Alman Başbakan'dan Erdoğan'a suçlama

Cuma günü Berlin'de Erdoğan'la görüşecek Almanya Başbakanı Scholz, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik 'faşizm' suçlamasını 'saçma' olarak değerlendirdi.

Alman Başbakan'dan Erdoğan'a suçlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan cıma günü Almanya ziyaretinde Berlin'de Almanya Başbakanı Scholz ile görüşecek. BU görüşme öncesi Scholz, Erdoğan'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Schoz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik "faşizm" suçlamasının "saçma" olduğunu söyledi.

AFP'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın, İsrail'in meşruiyeti "kendi faşizmi nedeniyle sorgulanıyor" sözlerine yanıt veren Scholz, "İsrail, demokrasidir. İnsan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı olan ve buna göre hareket eden bir ülkedir. Bu nedenle İsrail'e yönelik suçlamalar saçmadır" ifadesinde bulundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Gazze’deki çatışmalara değinen Erdoğan, İsrail’e yönelik "faşizm" suçlaması yöneltti ve "Bütün dünyanın gözü önünde bir felaket, bir facia, bir insanlık suçu yaşanıyor” ifadesinde bulundu.

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