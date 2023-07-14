Alman Başbakan’dan Türkiye-AB ilişkileri hakkında dikkat çeken açıklamalar

Son yıllarda Avrupa ile Türkiye arasında yaşanan gerginlikler sonrasında "Brüksel ile Ankara arasında bir yakınlaşma olmasını umuyorum” şeklinde konuşan Alman Başbakan konuşmasının devamında, "Türkiye ile AB ve Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin iyi yönde gelişmesi" için çalışmak istediğini söyledi.

AB ZİRVESİ ÖNCESİ RAPOR HAZIRLANACAK

Başbakan Scholz Haziran ayında düzenlenecek olan AB zirvesi öncesinde AB komisyonundan Türkiye hakkında bir rapor düzenlenmesini istediğini açıklayıp, “Umarım buradan yola çıkarak AB ile Türkiye arasında yeni, daha iyi ve iyiye gidecek olan ilişkiler sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Scholz, rapor istenmesini “AB’nin buraya ilgi duyduğuna dair iyi bir işaret” şeklinde algılandığını belirtip, “Dileğim bunu da başarabilmemizdir” diyerek sözlerini tamamladı.