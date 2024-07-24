Alman bayrağını taşıyacak sporcular açıklandı

İkili, taraftarlar ve Alman Olimpiyat Takımı oyuncularının oylamasıyla seçildi. Sonuçların her biri yüzde 50 olarak değerlendirildi. Kadınlar sıralamasında 80.01 puan alan Wagner'in yanı sıra futbolcu 74.01 puan alan Alexandra Popp ve 45.98 puan alan binicisi Jessica von Bredow-Werndl yer aldı.

Erkekler kategorisinde Schröder, 57,57 puan alan Olimpiyat tenis şampiyonu Alexander Zverev'i ve 38,89 puan alan atıcı Christian Reitz'in önünde 103,54 puanla açık birinci geldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde yapılan oylamalara 189.000 kişi katılmış iken Paris 2024 için yapılan bu son oylamaya 500.000'den fazla kişinin katıldığı açıklandı.

Schröder için Olimpiyatlarda bayrak taşıyıcıları konusu aylardır büyük önem taşıyordu. Manila 2023'teki şaşırtıcı Dünya Kupası şampiyonluğundan yalnızca birkaç hafta sonra, Brooklyn Nets'in oyuncusu şöyle konuşmuştu: "Bayrağı taşımalıyım! Şimdi değilse ne zaman?"