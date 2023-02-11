11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alman deprem uzmanı Marco Bohnhoff da uyardı: İstanbul'da tehlike çok yüksek

Alman deprem uzmanı Marco Bohnhoff da uyardı: İstanbul'da tehlike çok yüksek

Alman deprem uzmanı Marco Bohnhoff, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından dikkati İstanbul'a çekerek uyardı. Marco Bohnhoff "İstanbul'un tehlikesi yüksek" dedi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 17:03
Takip Et

Alman deprem uzmanı Marco Bohnhoff'tan İstanbul uyarısı

Alman deprem uzmanı Marco Bohnhoff da uyardı: İstanbul'da tehlike çok yüksek
+
Aa
-

Alman Bild Gazetesi Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nden (GFZ) Prof. Dr. Marco Bohnhoff'a dayandırdığı haberinde "Türkiye'deki şiddetli depremlerin ardından İstanbul'un tehlikesi yüksek!" dedi. 

Deprem uzmanı Prof. Dr. Marco Bohnhoff, Türkiyede meydana gelen depremleri Bild'e değerlendirdi. Bohnhoff "Türkiye'nin en yoğun nüfuslu bölgesi olan İstanbul bölgesinde bir deprem sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.

“Orada 7.4 büyüklüğünde bir deprem gecikti. Her gün olabilir” diyen Prof. Bohnhoff resmi rakamlara göre mega kentte 16 milyon, gayri resmi tahminlere göre ise 20 milyon insan yaşadığını hatırlattı.  Bohnhoff, fayın ana kolunun İstanbul'un sadece 20 kilometre güneyinde Marmara Denizi'nin altından geçtiğini söyleyerek "Yani büyük bir depremin yıkıcı etkileri olur." diye konuştu.   

Kuzey Anadolu Fayı'nda Anadolu Levhası Avrasya Levhasına doğru kaymakta olduğunu belirten Bild, bununla birlikte, son yüzyılda burada defalarca 7 ve daha büyük depremler meydana geldiğini ve bunların gittikçe batıya doğru ilerleme eğiliminde olduklarını yazdı. Deprem uzmanı Bohnhoff, İstanbul'da büyük bir deprem için ortalama geri dönüş süresinin 250 yıl olduğunu söyledi. 

Son büyük depremin 1766'da meydana geldiğini kaydeden Bild, gecikmenin bu yüzden gerçekleştiğini aktardı.            

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Nusret Suna'nın depreme dayanıklı olmayan yaklaşık 1,6 milyon eski bina olduğuna yönelik açıklamasını hatılatan Bild, "Bu inanılmaz derecede yüksek bir rakam." dedi.  

Bild'e konuşan Hannover Federal Yerbilimleri Enstitüsü'nden sismolog Gernot Hartmann ise "Mevcut deprem serileri, İstanbul'un deprem riskini değiştirmedi. Ancak İstanbul'da deprem riski hala yüksek.” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda, levha sınırı boyunca meydana gelen depremlerin giderek İstanbul'a doğru kaydığı belirtilen makalede "Şimdiye kadarki en yakın darbe, 1999'da 80 kilometre uzaklıktaki İzmit kenti yakınlarında 17.000'den fazla kişinin ölümüne neden olan deprem oldu." denildi.

Hannover'deki Federal Yerbilimleri Enstitüsü'nden sismolog Gernot Hartmann, Bild'e şunları söyledi: 

"Uzun süredir batıda Marmara Denizi'nin altında güçlü bir deprem olmadı. Ancak Kuzey Anadolu Fayı da buradan geçmekte ve bu bölgede gerilim sürekli olarak artmaktadır. Bu nedenle, orada 'sessizlik' ne kadar uzun sürerse, beklenen stres azalması o kadar güçlü olur ve dolayısıyla güçlü bir deprem riski de artar.”

Hartmann bunun İstanbul için ne anlama geldiğini "Marmara Denizi, İstanbul'un hemen eşiğinde ve bu şehir özellikle ağır darbe alacak." diyerek açıkladı.

Hartmann, bir depremin Türkiye'yi ne zaman sarsacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu vurguladı. Hartmann, "Yakın bir gelecekte olabilir, ancak on yıllar sonra da olabilir. Bu nedenle, yaklaşan tehlikeyi tanımak ve ona şimdiden hazırlanmak önemlidir.” dedi.
 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da toprağa verildi
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
﻿İstanbul Şile’de icradan satılık taşınmaz
﻿İstanbul Şile’de icradan satılık taşınmaz
﻿İstanbul Şile’de icradan satılık taşınmaz
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.