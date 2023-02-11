Alman deprem uzmanı Marco Bohnhoff da uyardı: İstanbul'da tehlike çok yüksek

Alman Bild Gazetesi Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nden (GFZ) Prof. Dr. Marco Bohnhoff'a dayandırdığı haberinde "Türkiye'deki şiddetli depremlerin ardından İstanbul'un tehlikesi yüksek!" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Marco Bohnhoff, Türkiyede meydana gelen depremleri Bild'e değerlendirdi. Bohnhoff "Türkiye'nin en yoğun nüfuslu bölgesi olan İstanbul bölgesinde bir deprem sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.

“Orada 7.4 büyüklüğünde bir deprem gecikti. Her gün olabilir” diyen Prof. Bohnhoff resmi rakamlara göre mega kentte 16 milyon, gayri resmi tahminlere göre ise 20 milyon insan yaşadığını hatırlattı. Bohnhoff, fayın ana kolunun İstanbul'un sadece 20 kilometre güneyinde Marmara Denizi'nin altından geçtiğini söyleyerek "Yani büyük bir depremin yıkıcı etkileri olur." diye konuştu.

Kuzey Anadolu Fayı'nda Anadolu Levhası Avrasya Levhasına doğru kaymakta olduğunu belirten Bild, bununla birlikte, son yüzyılda burada defalarca 7 ve daha büyük depremler meydana geldiğini ve bunların gittikçe batıya doğru ilerleme eğiliminde olduklarını yazdı. Deprem uzmanı Bohnhoff, İstanbul'da büyük bir deprem için ortalama geri dönüş süresinin 250 yıl olduğunu söyledi.

Son büyük depremin 1766'da meydana geldiğini kaydeden Bild, gecikmenin bu yüzden gerçekleştiğini aktardı.

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Nusret Suna'nın depreme dayanıklı olmayan yaklaşık 1,6 milyon eski bina olduğuna yönelik açıklamasını hatılatan Bild, "Bu inanılmaz derecede yüksek bir rakam." dedi.

Bild'e konuşan Hannover Federal Yerbilimleri Enstitüsü'nden sismolog Gernot Hartmann ise "Mevcut deprem serileri, İstanbul'un deprem riskini değiştirmedi. Ancak İstanbul'da deprem riski hala yüksek.” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda, levha sınırı boyunca meydana gelen depremlerin giderek İstanbul'a doğru kaydığı belirtilen makalede "Şimdiye kadarki en yakın darbe, 1999'da 80 kilometre uzaklıktaki İzmit kenti yakınlarında 17.000'den fazla kişinin ölümüne neden olan deprem oldu." denildi.

Hannover'deki Federal Yerbilimleri Enstitüsü'nden sismolog Gernot Hartmann, Bild'e şunları söyledi:

"Uzun süredir batıda Marmara Denizi'nin altında güçlü bir deprem olmadı. Ancak Kuzey Anadolu Fayı da buradan geçmekte ve bu bölgede gerilim sürekli olarak artmaktadır. Bu nedenle, orada 'sessizlik' ne kadar uzun sürerse, beklenen stres azalması o kadar güçlü olur ve dolayısıyla güçlü bir deprem riski de artar.”

Hartmann bunun İstanbul için ne anlama geldiğini "Marmara Denizi, İstanbul'un hemen eşiğinde ve bu şehir özellikle ağır darbe alacak." diyerek açıkladı.

Hartmann, bir depremin Türkiye'yi ne zaman sarsacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu vurguladı. Hartmann, "Yakın bir gelecekte olabilir, ancak on yıllar sonra da olabilir. Bu nedenle, yaklaşan tehlikeyi tanımak ve ona şimdiden hazırlanmak önemlidir.” dedi.

