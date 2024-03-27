Alman ekonomi enstitülerinden 2024 değerlendirmesi

Kaynak: AA
Alman ekonomi enstitülerinden 2024 değerlendirmesi
Almanya'nın önde gelen beş ekonomi düşünce kuruluşu, ekonomi politikası konusunda devam eden belirsizliğin şirketlerin yatırımlarını baskıladığına vurgu yaparak, bu yıl ülkede GSYH büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 0,1'e indirdiklerini bildirdi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) de içinde yer aldığı beş ekonomi düşünce kuruluşu, ekonomiye dair daha önce paylaştıkları 2024-2025'i dönemi büyüme tahminlerini revize etti.

Kuruluşların ortak hazırladığı "Alman ekonomisi zor durumda: Borç freni reformu her derde deva değil" isimli raporda, 2024 için GSYH büyüme tahmini yüzde 1,3'ten 0,1'e çekildi.

Kuruluşlar, ekonominin 2025 için büyüme tahminini de yüzde 1,5'ten 1,4'e indirdi.

İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45 milyon 933 binden 46 milyon 117 bine çıkacağını tahmin eden kuruluşlar, işsizliğin 2024'te 5,7'den 5,8'e yükseleceği öngörüsünde bulunmuştu.

İşsizliğin 2024 ılımlı bir artışla 2,69 milyon kişiye öngörülürken, 2025 için hafif bir düşüş tahmin edildi. Yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 5,9'dan yüzde 2,3'e düşeceği, 2025 için ise yüzde 1,8'e ineceği öngörüsü de aktarıldı.

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