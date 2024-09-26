Alman futbolunun acı günü: Hermann Selbherr öldü

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Alman futbolunun acı günü: Hermann Selbherr öldü

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) onursal üyesi Hermann Selbherr, 90 yaşında hayatını kaybetti. 1986'dan beri DFB oyun komitesinde aktif olan Selbherr, 1992-2007 yılları arasında komite başkanlığı görevini üstlendi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) onursal üyesi Hermann Selbherr, 90 yaşında hayatını kaybetti. DFB, üzücü haberi perşembe günü duyurdu. Selbherr, 1986 yılından itibaren DFB oyun komitesinin önemli bir üyesiydi. 1992 ile 2007 yılları arasında bu komitenin başkanlığını üstlenmişti.

Selbherr, özellikle DFB Kupası çekilişlerinde oyun direktörü olarak görev almasıyla ülke genelinde tanınmaktaydı. Bu çekilişler, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağıydı ve Selbherr’ın organizasyon becerileri bu etkinliklere damgasını vurdu. Ayrıca, Selbherr, DFB’nin Afrika temsilcisi olarak da görev yaptı ve FIFA ile UEFA'nın delegesi olarak 100'den fazla uluslararası maça katıldı. Futbol dünyasındaki katkıları ve uluslararası alandaki etkinliği, onu spor camiasında saygın bir figür haline getirmiştir.

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