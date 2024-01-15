Alman gazetesinden skandal Türkiye haritası

Kaynak: Haber Merkezi
Alman gazetesinden skandal Türkiye haritası
9 askerimizin şehit olduğu son günlerde Alman Tagesschau Gazetesi skandal bir paylaşımda yaptı. Türkiye haritasının bir kısmına "Kürdistan" yazdı.

Türkiye, cuma akşamı gelen 9 şehit haberiyle yasa boğuldu.

Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine sızma girişiminde bulundu ve teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Saldırının ardından başlatılan operasyonlarda teröristlere ağır darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, 24 saatte 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

ALMAN GAZETE SKANDAL BİR HARİTA YAYINLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör hedeflerine yönelik operasyonları dış basında da yer aldı.

Alman Tagesschau Gazetesi'nin yayınladığı haritada Türkiye topraklarını da içeren bölgenin üzerine 'Kürdistan' notunu düşmesi büyük tepki topladı.

Söz konusu haberde "Türk ordusu, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta Kürt milislere karşı hava saldırıları düzenledi. Ankara Savunma Bakanlığı, 29 PKK mevzisinin imha edildiğini açıkladı. Hedefler mağaralar, sığınaklar ve petrol tesisleriydi" yer aldı.

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İŞTE O HARİTA

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