Türklerin çalışmadığına inanan gurbetçi: Almanya'da eşşek gibi çalışıyoruz

Almanya’dan Türkiye’ye kazandığı Euroları harcamaya gelen bir gurbetçi Tiktok üzerinden "alpa_1987" nickiyle video paylaştı.

Paylaştığı video’da Türk halkına sitem eden gurbetçi dışarıda bulunduğu ortamı görüntüleyerek;

“Hani herkes diyor ya Almancıların hayatları daha güzel. Bugün Çarşamba saat akşam 10. Heryerde hayat var insanlar dışarıda oturmuş kahve içiyor. Herkes ailesiyle beraber eğleniyor. Heryer dopdolu. Bizim Almanya’da saat 10 da herkes yatakta. Çünkü sabah erkenden robot gibi kalkıcaz ve eşek gibi çalışıcaz. O yüzden biz Türkiye’ye gelip 1 ay krallar gibi yaşamak isteyince bu 1 ay’ı çok görmeyin” dedi.

DÖN O ZAMAN TÜRKİYE’YE

Gurbetçinin paylaştığı video sosyal medyanın gündemine otururken vatandaşlardan videoya büyük tepki yağdı.

Videonun altına binlerce yorum gelirken vatandaşlar;

“Dön o zaman Türkiye’ye seni Almanya’da silah zoruyla tutan yok”

“Bizde sabahın köründe işe gidiyoruz ama senin aldığın maaşın onda birini alıyoruz. Bırakın yurt dışına tatile gitmeyi kapının önüne çıkamıyoruz.” diyerek gurbetçiye tepki gösterdiler.