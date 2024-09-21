Alman hava yolu devi Lufthansa'dan 'Türkiye' şikayeti

Almanya'nın milli hava yolu Lufthansa, Türkiye ile Çin ve Körfez ülkelerindeki şirketlerle rekabet edemediklerini gerekçe gösterin Avrupa Birliği yöneticilerinden yardım istedi. Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Bölge hava yollarının devlet yatırımlarından yararlandığı öne sürüldü. Bu gerekçelerden dolayı Franfurt-Pekin seferlerinin sona erdirilmesinin değerlendirildiği açıklandı.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, şirketin tüm hatlardaki seferlerini sürekli olarak gözden geçirdiği kaydedildi.

"TÜRKİYE, ÇİN VE KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN ŞİRKETLER AVANTAJLI"

DW Türkçe'den yer alan haberdeki bilgilere göre, Lufthansa'nın ve Avrupalı havayolları şirketlerinin Türkiye, Çin ve Körfez ülkelerinden şirketlerle "aşırı derecede eşitsiz" bir rekabet içinde olduğu kaydedildi. Lufthansa'nın yaptığı açıklamada "Bu ülkelerin tüm havayolu şirketleri hava taşımacılığı sektörüne yapılan devlet yatırımlarından yararlanıyorlar" değerlendirilmesi yapıldı.

SİYASETÇİLERE ÇAĞRI

Lufthansa şirket sözcüsü, Almanya ve AB siyasetçilerinin, Avrupalı havayolu uluslararası rekabette zor duruma sokan koşullara karşı harekete geçmeye çağırdı.