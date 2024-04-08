Alman Hükümeti, TikTok'ta kanal açtı. Başbakan Scholz ‘Dans etmem söz’ dedi

Alman hükümeti, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok’ta hesap açtığını duyurdu.

Federal Hükümet Sözcülüğü’nün yazılı açıklamasında, Basın ve Enformasyon Dairesi’nin (BPA), diğer sosyal medya kanallarının yanı sıra TikTok platformunda açtıkları ve ‘@TeamBundeskanzler’ hesabından günlük hükümet çalışmalarını paylaşacağı belirtildi.

Açıklamada, BPA’nın bu hesapla ‘sosyal medya üzerinden siyaset hakkında daha fazla bilgi edinen ve bilgi alışverişinde bulunan vatandaşlara yönelik bilgi yelpazesini genişletmek istediği’ vurgulandı.

Özellikle genç kullanıcılara hitap etmek için açılan TikTok hesabında, Federal Şansölye Olaf Scholz’un çalışmalarına ve hükümet politikasına ilişkin bilgilere ek olarak yorum, soru ve önerilere de yer verileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, son zamanlarda ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola gibi kişilerin de kendi TikTok kanallarını açtıkları hatırlatıldı.

Almanya Başbakanı Scholz’sa Twitter’da, TikTok etiketiyle yaptığı paylaşımda “Dans etmem, söz” dedi.