Alman lastik devi 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracak. Bursa’da üretim tesisi var

Almanya kökenli bir lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental, elektrikli araçlara geçiş sürecinde rekabet gücünü korumak için otomotiv bölümünde 7 bin 150 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirket, Aralık 2023’te açıkladığı küresel önlemleri hayata geçirmeye başladığını bildirdi. Bu önlemler kapsamında, otomotiv bölümündeki yaklaşık 7 bin 150 pozisyona dokunulacak ve şirketin Almanya ve diğer ülkelerdeki araştırma ve geliştirme birimleri de dahil olmak üzere bazı tesisleri kapatılacak veya birleştirilecek.

Şirket, araştırma ve geliştirme alanında bin 750, yönetim alanında ise 5 bin 400 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Bu işten çıkarmalar, Hannover merkezli şirketin toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 3,6’sını oluşturuyor.

Continental, Kasım 2023’te otomotiv bölümünde yıllık 400 milyon avro tasarruf sağlamak için 2025 yılına kadar binlerce kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Grup, 2022 yılının sonunda 57 ülkede 200 bin kişiye istihdam sağlıyordu.

CONTİNENTAL TARİHÇESİ

Continental, 1870 yılında Almanya’da kurulan bir şirkettir. 140 yıldan uzun bir süredir üretim yapmaktadır ve kalitesiyle dünyaca tanınmaktadır. 1871 yılında Continental–Caoutchouc şirketi kuruldu ve 1907 yılında Almanya’nın Korbach kentinde üretim tesisi açıldı. 1939 yılında ise Hanover’de lastik üretim tesisi faaliyete geçti. 1979 yılında Uniroyal şirketinin Avrupa’daki lastik operasyonlarını satın alan Continental, Avrupa pazarında daha güçlü bir konuma geldi.

1985 yılında Avusturya’dan Semperit şirketini, 1987 yılında ise Amerika’dan lastik üreticisi General Tire şirketini ve Mount Vernon üretim tesisini bünyesine kattı. 1992 yılında Çek Cumhuriyeti’nden Otrokovice şirketinin üretim tesisini satın alan Continental, Barum markasını da grubuna dahil etti.

1998 yılında Güney Afrika’da Port Elizabeth’de üretim tesisi açan Continental, küresel bir lastik üreticisi haline geldi. Aynı yıl Slovakya’dan Púchov’daki üretim tesisini de satın aldı. 2006 yılında Brezilya’da Camaçari’de üretim tesisi açan Continental, 2007 yılında Slovakya’dan Continental Matador şirketinin çoğunluk hissesini aldı. 2009 yılında Sri Lanka’dan Kalutara’daki üretim tesisini satın alan Continental, burada katı lastik üretimine başladı. Continental, otomobil lastikleri alanında hızla büyüyen ve gelişen bir şirket olarak kendini kanıtlamıştır.

Continental, Türkiye’de Bursa ilinde bir üretim tesisi bulunuyor. Bu tesis, 1996 yılında açılmış ve 22 milyondan fazla hava süspansiyon sistemi üretmişti. Continental, ayrıca kurumsal seyahat hizmetleri sunan bir A Grubu Seyahat Acentası olarak da faaliyet gösteriyor.

Continental’in web sitesine göre, Continental’in Türkiye’de 2019 yılında 1.500’den fazla çalışanı olduğu belirtiliyor.