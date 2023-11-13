Alman lastik devi tek seferde binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Continental’den yapılan açıklamada, şirketin 2025'ten itibaren maliyetlerden yılda 400 milyon avro tasarruf yapma planı yaptığı belirtildi.

Bu kapsamda tüm birimler ve tüm düzeyleri kapsayan geniş bir yelpazede önlemler geliştirdiği ve buna işten çıkarmanın da olduğu ancak işten çıkarmaların tam sayısının henüz belli olmadığı bildirildi.

Continental Yönetim Kurulu Üyesi Philipp von Hirschheydt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Verimliliği ve etkinliği önemli ölçüde artırmak için satıştan araştırma ve geliştirmeye, üretime kadar tüm fonksiyon ve süreçlere açık fikirlilikle bakıyoruz” ifadesini kullandı.

Alman basını işten çıkarılacak olan sayısının 5 bin 500 civarında olacağını ve bunların 1.100'den fazlasının şirketin Almanya'daki 30 lokasyonunda olacağını iddia etti.

Grup, 2022 sonu itibarıyla 57 ülkede 200 bin kişiye istihdam sağlıyor.