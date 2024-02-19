Alman milli hava yolu şirketi Lufthansa'da grev rüzgarı

Kaynak: Haber Merkezi
Alman milli hava yolu şirketi Lufthansa'da grev rüzgarı
Lufthansa çalışanları grev silahını çekti. Anlaşma sağlanamadı, çalışanlar uyarı grevine gidiyor.

Birleşik Hizmetler Sektörü Sendikası Verdi'den Lufthansa'da grev kararı. Sendika, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması nedeniyle uyarı grevine gitme kararı aldı.

Verdi'den yapılan açıklamaya göre Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn ve Stuttgart havalimanlarında Lufthansa şirketinde çalışan yer hizmetleri personeli için iş bırakma eylemi için çağrı yapıldı.

Uyarı grevi 20 Şubat'ta Almanya saatine göre 04.00'te başlayacak, 21 Şubat 07.10'a kadar devam edecek. Ücret artışı talebiyle yaklaşık 25 bin çalışan için Lufthansa ile yapılan 3. tur toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

İşverenin teklifinin, çalışanların yüzde 96'sı reddenince, sendika da grev silahını çekti.

Teklif edilen ücretin son dönemdeki fiyat artışlarını bile telafi etmediğini iddia eden Verdi temsilcisi Marvin Reschinsky sendikanın 500 euro olmak üzere yer hizmeleri personeli için yüzde 12,5’lik ücret artışı talep ettiklerini kaydetti. Sendika ayrıca çalışanlara enflasyonun karşılanması için 3 bin euroluk ikramiye verilmesini teklif etti. 7 Şubat'ta yapılan bir önceki uyarı grevinde Lufthansa 1000 uçuşundan yaklaşık 900'ünü iptal etmek zorunda kalmıştı.

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