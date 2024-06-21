Alman ordusundan tarihi silah siparişi

Şirket, Alman ordusundan 8,5 milyar Euro değerinde topçu mühimmatı siparişi aldı.

Rheinmetall tarafından yapılan açıklamada, yürürlükteki sözleşmenin önemli ölçüde genişletildiği belirtilerek, bu siparişin Bundeswehr ve müttefiklerinin elindeki stokları yenilemek ve Ukrayna'ya savunma kampanyasında destek sağlamak amacıyla verildiği ifade edildi. 155 milimetrelik top mermilerinden kaç adet sipariş edildiği konusunda bilgi verilmezken, teslimatın gelecek yıl başlamasının planlandığı kaydedildi.

Şirketin yatırımcı sunumuna göre, Avrupa'daki savaş ve Batı ülkelerinde artan savunma bütçeleri nedeniyle gelecek yıllarda daha da güçlü bir büyüme hedefleniyor. Rheinmetall’in satışlarının 2026'ya kadar yıllık ortalama beşte bir oranında artması bekleniyor. Şirket, 2026 yılında 13 milyar ila 14 milyar Euro satış geliri ve yüzde 15'in üzerinde faaliyet karı hedefliyor. 2024 yılı için ise 7,4 ila 7,6 milyar Euro gelir öngörülüyor.

Rheinmetall, İsrail'e de silah sağlıyor ve başta tank olmak üzere uçaksavar, askeri mühimmat ve araç üretiyor. Şirket, Ukrayna'nın artan silah ve mühimmat talebine yetişebilmek için yeni üretim tesisleri kuruyor.