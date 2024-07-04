Alman polisi Türk taraftarlara üçlü çektirdi

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Futbol Takımımız Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Almanya’nın Leipzig kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafere ulaştı.

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 1. Ve 59. Dakikalarda şık kafa vuruşları ile Merih Demiral kaydetti. Avusturya’nın tek golü ise 66. dakikada Gregoritsch’ten geldi.

Bu sonuç ile birlikte millilerimiz adını çeyrek finale yazdırarak Hollanda’nın rakibi oldu.

ALMAN POLİSİ GURBETÇİLERE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Millilerimizin bu zaferi sonrası ülkemizde olduğu kadar milyonlarca gurbetçinin yaşadığı Almanya’da kırmızı beyaza büründü.

Karşılaşmada son düdüğün çalması ile birlikte sokağa inen Türk taraftarlar Alman sokaklarını “Türkiye” diyerek inletti.

Gurbetçilerin sevinç gösterilerine dair pek çok renkli görüntü ortaya çıkarken ilginç de bir an yaşandı.

Sevinç gösterileri sırasında devriyede olan bir Alman polisi taraftarlarımızın yanına gelerek bu heyecana ortak oldu.

Bir süre sonra kendini kaptıran polis memuru mikrofonu eline alarak üçlü çektirdi.

AYNI OLAY HOLLANDA DA YAŞANDI

Alman polisin bu hareketi sosyal medyanın gündemine otururken benzer görüntüler Hollanda’da da ortaya çıktı.

Millilerimizin çeyrek finaldeki rakibi olan Hollanda’da sokağa dökülen Türk taraftarlara Hollanda polisi de eşlik etti.

Binlerce kişilik taraftar grubunun ortasına giren Hollanda polisi eline megafonu alarak üçlü çektirdi.

ÇEKYA GALİBİYETİ SONRASI BELÇİKA POLİSİ DE KUTLAMALARA KATILMIŞTI

Millilerimizin grup aşamasındaki son maçında Çekya karşısında aldığı 2-1’lik galibiyet sonrasında bir Belçika’da da bir polisin üçlü çektirmesi geçtiğimiz hafta gündem olmuştu.