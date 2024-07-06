Alman polisinden Türklere tehdit gibi uyarı

A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

Bugün (Cumartesi) TSİ 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele öncesi Alman polisi alarma geçti.

UEFA’nın Merih Demiral’a bozkurt işareti vermesi nedeniyle karşılaşmada olayların çıkması beklenirken Alman polisinden flaş bir açıklama geldi.

Bozkurt işareti için insanlık dışı diyen Alman Polis Birliği Başkanı Jochen Kopelke yaptığı açıklamada, "Oyun sahasında siyasetin yeri yoktur. Özellikle insanlık dışı sembolizmin merkezinde ifade edildiği durumlarda değil" dedi.

Türk taraftarların zorluk çıkarmamasını isteyen Kopelke, "Bu yüksek riskli bir oyun. Bu, meslektaşlarımıza özel polis zorlukları sunuyor. Meslektaşlarımızın çıkarları doğrultusunda adil ve barışçıl bir maç olacağına güveniyoruz" ifadelerini kullandı.