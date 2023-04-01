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Ünlü rapçi depremzede çocuklar için sahne alacak. Türkiye'ye geliyor

Dünyaca Ünlü Rapçi Luciano, tüm gelirleri TEGV’e aktarılacak şekilde depremzede çocuklar için 29 Nisan’da Volkswagen Arena’da. sahne alacak.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 13:21
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Alman Rapçi Luciano Türkiye'de depremzede çocuklar için sahne alacak

Ünlü rapçi depremzede çocuklar için sahne alacak. Türkiye'ye geliyor
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6 Şubat tarihinde Türkiye’de 10 ili etkileyen büyük deprem sonrası dayanışma için rap dünyasının büyük isimleri bir araya geliyor. Uluslararası düzeyde başarıları ve dünyaca ünlü isimlerle şarkıları olan UK Drill tarzında müzik yayınlayan yüksek erişimli Alman rapçi Luciano katılımıyla konsere büyük destek verirken Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Çakal, Reckol ve Lil Zey de aynı konserde sahne alacak.

29 Nisan’da VW Arena’da gerçekleşecek konserde, Luciano depremzede çocuklar için dayanışma sahnesini paylaşacak. Konserin tüm geliri deprem bölgesindeki çocuklara nitelikli eğitim desteği vermek amacıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na aktarılacak. Biletler Passo, BuBilet ve Biletix üzerinden satışa çıkacak.

Türkiye’de büyük kitlelere sahip olan Luciano bu dayanışma konserine öncü olarak çocukların yüreklerindeki umutları yeşertmek ve deprem bölgesindeki yüzlerce çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

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