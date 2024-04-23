Alman sanayiciler bu yıl üretimde düşüş bekliyor

BDI sanayi üretimi ve ürünleri ticaretine ilişkin rapor düzenlendi. Hanover Sanayi Fuarı'nda raporun sunumunu yapan Russwurm, Alman sanayisinin maliyet ve talep şoklarından, aşırı yüksek enerji fiyatlarından ve enflasyon etkisinden henüz arındırılmadığını belirtti.

Russwurm, Alman sanayi üretiminin, devam eden düşüşlerle mücadele ettiğini ve Almanya’nın 2024'te muhtemelen daha da gerileyeceğini söyledi. Ayrıca Russwun sanayi üretiminin 20223’e kıyasla yüzde 1,5 düşmesini beklediklerini söyledi.

Sanayi üretiminde tahmin edilen düşüşün 2024’te ihracatta durgunluğa işaret ettiğini belirten Russwurm, "Ilımlı toparlanma beklentilerine rağmen kendimizi kandırmamalıyız. Genel olarak sanayiye ilişkin üretim rakamları yıllardır endişe verici bir düşüş eğilimi gösteriyor." Belirtti.

Russwurm, Almanya'nın ihracatının 2023’teki yüzde 1,5'lik düşüş sonrasında bu yıl yatay seyretmesini beklediklerini söyledi.

Raporda, BDI'nın, Alman ekonomisinin 2024'te yüzde 0,3 büyümesini tahmin edildiği aktarılırken, Russwurm, bunun Almanya'nın büyük sanayileşmiş ülkeler arasında bir kez daha geride kalacağı anlamına geldiğini söyledi.