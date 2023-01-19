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Ünlü şarkıcı yakalandığı hastalığa yenik düştü

Alman şarkıcı ve televizyon sunucusu Matthias Carras, yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak 59 yaşında hayatını kaybetti

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 08:32
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Alman şarkıcı Mattihias Carras kansere yenik düştü

Ünlü şarkıcı yakalandığı hastalığa yenik düştü
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Müzisyenliğinin yanı sıra sunuculuk da yapan Alman şarkıcı Matthias Carras, 59  yaşında hayata gözlerini yumdu. Tüm şarkılarını Almanca seslendiren Carras'ın ölüm haberini plak şirketi Fiesta Records duyurdu.

DEPRESYONA GİRMİŞTİ

Bir süredir kanserle mücadele eden Carras'ın öldüğünde ailesinin yanı başında olduğu belirtildi. 2013'te yayınladığı albümün ardından depresyona giren ve müziği bırakan Carras 2022'de yeni bir albümle (Endlich Frei) müziğe dönüş yapmıştı. 2020'de kanser olduğunu ve kemoterapiye başlayacağını açıklamıştı.

MATTHİAS CARRAS KİMDİR?

21 Aralık 1964 tarihinde Wehrda'da doğan müzisyen, satış eğitim aldıktan sonra modaevinde yönetici olmuştu. O sırada DJ'lik yapmaya başladı. İlk albümü 1990 yılında yayınlandı, peşinden bir de tekli yayınladı ve TV ekranlarında boy gösterdi. Pop ve elektronik tarzda (schlager) eserler verdi. Şarkıcılığın ardından diğer işlerini bıraktı, RTL ve ZDF'de çeşitli programlarda sunuculuk yaptı.

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