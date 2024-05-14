Dünyaca ünlü mafyanın şeytani planı deşifre oldu

ANSA ajansının raporlarına göre, Torino’daki Mafya ile Mücadele Birimi’nin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, İtalyan Jandarması, Arnavutluk Polisi ve Interpol’ün iş birliğiyle, şebekeye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Bu sabah İtalya ve Arnavutluk’ta eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda, kokain, haşhaş ve esrar içeren toplamda 204 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

İtalyan yetkililerin incelemeleri sonucunda, şebekenin uyuşturucuları İtalya’dan Arnavutluk’a taşımak için özel olarak tasarlanmış uzaktan kumandalı bir mini denizaltıyı test ettiği belirlendi.

Şebekenin yönetiminin iki Arnavut asıllı kardeş tarafından yürütüldüğü ve İtalyan pazarına uyuşturucu sağlamayı amaçladığı tespit edildi.

İtalyan jandarması ayrıca, suçluların denizaltıyı denizde test ettikleri anlara ait görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

Bu operasyon, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı verilen mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.