Yapay zeka GPT-4o'nun köpek görünce verdiği tepki herkese korku saldı

Düzenleme: Ayşe Memiş
Yapay zeka GPT-4o'nun köpek görünce verdiği tepki herkese korku saldı
OpenAl yapay zeka robotu GPT-4o'yu tanıtırken bir köpek ile konuştuğu video sosyal medyayı salladı.

Teknoloji şirketi OpenAl, yapay zeka robotu ChatGPT'nin yeni versiyonunu açıkladı.

Yeni versiyon GPT-4o adeta konuşma diline yakın özelliğiyle büyüledi. Sosyal medyada yayılan bir videoda yapay zeka gpt-4o'nun köpek görünce verdiği tepki gündem oldu.

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ÖZELLİKLERİ GÜNDEMDE

Köpek ile robot gibi değil de bir insanmış gibi konuşan, konuşma diline yakın konuşması bazı kullanıcıları ürkütürken bazılarını da büyüledi.

Öte yandan yapay zekanın görselleri okuyabildiği de ortaya çıktı. Ayrıca kişinin yüz ifadesinden duygu durumunu anladığı da belirtildi.

Robot, sorulara anında konuşma diliyle yanıt veriyor. Gülebiliyor, kahkaha atabiliyor. Teknoloji şirketi yaptığı açıklamada modelin ücretsiz olarak sunulacağını söyledi.

Yeni modelin düşük maliyetine dikkat çekilerek ücretsiz olarak sunulacağını belirtti. Ücretli modelin ise daha fazla kapasiteye sahip olacağı ifade edildi.

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