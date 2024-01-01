Alman sürücüye arkadan çarpıp kaçtı. Olay yerinde cep telefonunu düşürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesi Alanya D-400 Karayolu üzerinde; park halindeki Alman uyruklu Marıon Junghans Rasym isimli kadının kullandığı ZR ZM 68 plakalı otomobile, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir ATV arkadan çarptı.
ATV sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücü arkasında cep telefonu ve içerisinde malzeme bir poşet düşürdü.
Otomobilde bulunan Yvonne Seidnawi’nin midesi bulandığı için otomobilin durduğu ve kaza sonrası fenalaştığı belirtildi.
Yvonne Seidnawi’nin olay yerine intikal eden sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.