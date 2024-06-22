Alman Türk iş adamları millilerimizi yalnız bırakmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alman Türk iş adamları millilerimizi yalnız bırakmadı

Türkiye Portekiz maçı için Alman - Türk iş adamları aileleri ile birlikte stada akın etti. Başkan Ayboğan müjdeyi verdi.

EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek grupta liderliği eline alan millilerimiz bugün Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da Signal Iduna Park'ta oynanacak olan mücadeleyi kazanan taraf gruptan lider olarak çıkma yolunda büyük bir avantaj sağlayacak.

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Bu kritik maç öncesi sokaklar kırmızı beyaza boyanırken Ay-yıldızlılarımıza bir destek de Alman - Türk iş adamlarından geldi.

İş dünyasının önemli isimleri aileleri ile birlikte millilerimize destek olmak Dortmund'a akın ederken dernek başkanı Doğu Ayboğan'dan herkesi sevindirecek bir açıklama geldi.

Ayboğan yaptığı açıklamada millilerimize destek olmak adına 500 kişilik loca almaya hazır olduklarını ifade etti.

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