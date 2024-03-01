Alman ve Rus uçakları karşı karşıya geldi. Eurofighterlar önleme yaptı

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Alman ve Rus uçakları karşı karşıya geldi. Eurofighterlar önleme yaptı
Alman Hava Kuvvetlerine bağlı Eurofighter savaş uçakları, Helsinki'nin güneydoğusundan yaklaşan Rus İstihbarat uçağına önleme yaptı. Dün de Fransız Mirage 2000 uçakları yine Rusların istihbarat uçağı ile karşı karşıya gelmişti.

Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, Helsinki'nun güneydoğusunda Rus uçağının yaklaştığı tespit edilince, Laage hava üssünden Eurofighter savaş uçakları havalandı.

Alman uçakları kısa sürede Rus hava aracına yaklaştı. Uçağın dün Fransızların Mirage 2000 uçaklarının önleme yaptığı Rus keşif uçağı Ilyuşin ll-20 M olduğu tespit edildi.

Alman Hava Kuvvetleri'ne göre, Rus keşif uçağı, Eurofighter'lar tarafından tanımlandı. Görsel temas kurulduktan sonra operasyon sorunsuz bir şekilde sonlandırıldı.

Alman Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Ilyuşin Il-20M, Ilyuşin Il-18 yolcu uçağının bir varyantı olup keşif amaçlı kullanıldığı belirtildi. Bu modelin 1968 ile 1976 yılları arasında üretildiği kaydedilirken, Alman Hava Kuvvetleri'nin tespit ettiği ve fotoğrafladığı uçak, RF-95671 kuyruk numarasına sahip olduğu belirtildi

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