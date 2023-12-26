Almanlar bile şaşırdı. Bundesliga’nın en hızlısı Eren Dinkçi oldu

Kaynak: DHA
Almanlar bile şaşırdı. Bundesliga’nın en hızlısı Eren Dinkçi oldu
Avrupa’nın en zor liglerinden olan Bundesliga’ya Eren Dinkçi damgasını vurdu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen Eren Dinkçi 36.41 kilometre hız ortalaması yakalayarak, Almanya'da ilk devrenin en hızlı futbolcusu oldu.

Eren, Alphonso Davies, Jeremie Frimpong, Leroy Sane gibi birçok dünya yıldızını geride bıraktoı

Almanya Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Heidenheim, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı.

2023-24 sezonunda Bundesliga'ya yükselen Heidenem, mütevazi kadrosuna rağmen sezonun ilk yarısını Wolfsburg, Mönchengladbach, Werder Bremen gibi takımların önünde bitirdi.

ORTALAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Heidenheim'da Eren Dinkci de gösterdiği performansla takımının önemli isimlerinden birisi olmayı başardı.Bu sezon takımının ligde oynadığı 16 maçın 15'ine ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki forvet oyuncusu bu maçlarda rakip ağları 6 kez havalandırdı.

Ligde Kleindienst ile birlikte Heidenem'ın en golcü ismi olan Eren Dinkçi, Almanya Kupası'nda görev aldığı tek maçta da 1 gol, 1 asistlik yaptı.

Eren Dinkçi, 16 haftası geride kalan Bundesliga'da 36.41 kilometre hızlı ortalaması yakalayarak ilk yarının en hızlı futbolcusu oldu. 22 yaşındaki golcü oyuncu; Alphonso Davies, Jeremie Frimpong, Leroy Sane gibi hızlı futbolcuları geride bırakarak listenin ilk sırasında yer aldı.



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