Almanların ünlü gazetesinden Erdoğan yorumu. Nefesi tükenmek üzere

Türkiye'deki seçim süreci dünya basınında da heyecanla izleniyor.

Alman Bild gazetesi, “Erdoğan sona mı geldi? Katı otokrasisi 20 yıl sonra dağılıyor mu?” başlıklı yazısında, seçimlere iki hafta kalan Erdoğan'ın “nefesi tükenmek üzereymiş gibi” göründüğünü yazdı.

Erdoğan'ın salı günü canlı yayında rahatsızlanmasıyla ilgili söylentilere değinen gazete, Türkiye'den birçok uzmana göre Erdoğan'ın artık güç kaybettiği yorumunu yaptı.

Erdoğan'ın dün Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışında yayınlanan konuşmasında da çok solgun göründüğünü kaydeden Bild, Erdoğan’ın siyasi olarak da güç kaybettiğini, anketlerde hiç olmadığı kadar gerilediğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Bild'e konuşan Alman Sosyal Demokrat Parti üyesi Macit Karaahmetoğlu, “Cumhurbaşkanı birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye ekonomik olarak çöküşün eşiğinde” dedi.

‘MUHAFAZAKAR KESİM DE RAHATSIZ’

Bild ayrıca Erdoğan'ın iktidarında yapılan ihlalleri sıraladı. Listenin uzun olduğunu kaydeden gazete, 6 Şubat depremleri sonrası yardımlarda yaşanan krize, yolsuzluklara ve ekonomik krize dikkat çekti. TL'nin hızla değer kaybettiğini yazan gazete, özellikle gençlerin durumunun giderek kötüleştiğini ifade etti.

Haberde, kadınlar arasında da Erdoğan'a desteğin düştüğü, birçok muhafazakar Türk'ün de dinin siyasete alet edilmesinden rahatsızlık duyduğu yorumu yer aldı.