Almanya Başbakanı: Erdoğan'ı bekliyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Türkiye ile Hollanda arasında Berlin'de oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçına yapacağı ziyareti beklediklerini açıkladı.

Scholz,Türkiye Cumhurbaşkanı'nın aralarında kraliyet ailelerinin de bulunduğu pek çok devlet ve hükümet başkanı gibi maçlara gelecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti sebebiyle Almanya ile Türkiye arasında gerilim son dönemde tırmandı. Çok sayıda Türk'ün yaşadığı Berlin'de oynanacak maçın öncesinde polis ekipleri olağanüstü güvenlik önlemleri alıyor.