﻿Almanya Başbakanı Scholz ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva görüştü

Scholz, başkent Brasilia'daki Planalto Devlet Başkanlığı Sarayında, Lula tarafından törenle karşılandı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lula ve Scholz'un iki ülke arasındaki stratejik ittifakın yeniden canlandırılması bağlamında barış ve güvenlik, enerji geçişi, iklim değişikliği dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki başlıca konuları ele alacağı belirtildi.

Liderlerin görüşmesinde, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında 2019'da imzalanan ancak parlamentoların onayı olmadığı için uygulamaya geçirilmeyen ticari anlaşmaların da ele alınacağı bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Lula, barış antlaşmasına arabuluculuk edecek "ülkeler grubu" oluşturulması önerisi yaparak, "Şansölyeye, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir ihtilafın sona erdirilmesini tartışabilecek bir ülkeler grubu oluşturmak istediğimizi söyledim." ifadesini kullandı.

Öneriyi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde gündeme getirdiğini hatırlatan Lula, ABD Başkanı Joe Biden ile de bir araya geldiğinde bu konuyu kendisiyle paylaşacağını söyledi.

Brezilya'nın, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmada taraf olmadığını vurgulayan Lula, ülkesinin Ukrayna'ya silah göndermek gibi bir olasılığın olmadığını bildirdi.

Scholz ise uluslararası hukuk ve düzenin ihlal edildiğini belirterek, "Demokrasiler olarak, en güçlünün yasasının geri dönmesine engel olmalıyız. Brezilya'nın Birleşmiş Milletlerde (BM) çatışma konusunda çok net bir pozisyon almasına sevindim." dedi.

Brezilya temasları Lula'nın Scholz onuruna Itamaraty Sarayı'nda verdiği akşam yemeğiyle tamamlandı.

Diğer yandan, 1 Ocak'ta devlet başkanlığını devralan Lula'ya Başbakan düzeyinde ilk ziyareti Scholz gerçekleştirdi.

Latin Amerika turu kapsamında ilk ziyaretini 29 Ocak'ta Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'e yapan Scholz, dün Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile bir araya gelmişti.