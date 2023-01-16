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Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in istifasını kabul ettiğini söyledi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 18:08
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Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti

Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti
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Hoffmann, Berlin’de yaptığı açıklamada, Lambrecht’in görevinden ayrılma talebine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Scholz’un Lambrecht’e bu zor dönemde Savunma Bakanı olarak yaptığı iyi çalışmalardan dolayı teşekkür ettiğini belirten Hoffmann, "Başbakan Lambrecht’in kararına saygı duyuyor.” ifadesini kullandı.

Hoffmann, Başbakan Scholz’un bu göreve yeni bir atama yapılması için yakın bir zamanda Cumhurbaşkanına bir teklif sunacağını kaydetti.

Scholz’un istifayı kabul edip etmediğine ilişkin soruya "evet" yanıtını veren Hoffmann, bakanın kararına saygı göstermek için halefiyle ilgili kararının büyük bir ihtimalle bugün açıklanmayacağını vurguladı.

Frankfurt Allgemeine Zeitung gazetesi de Scholz’un savunma bakanı olarak atanacak ismin yarın açıklanacağını ileri sürdü.

Alman basınında, Lambrecht'in yerine gelecek isimler arasında Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingebeil, Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı Siemtje Möller yer alıyor.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Bakanı Lambrecht, bugün Başbakan Scholz’a istifa mektubunu sunmuştu.

Bakan Lambrecht görevinden ayrılma sebebine ilişkin de "Medyanın aylardır şahsıma odaklanması, askerler, silahlı kuvvetler ve Alman vatandaşlarının çıkarına olan güvenlik politikası kararları hakkında objektif haber yapılmasına ve tartışılmasına pek izin vermiyor. Askerlerin ve ordudaki çok sayıda motive olmuş insanın değerli çalışmaları ön planda olmalıdır. Bu nedenle görevimden ayrılmaya karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Lambrecht, Almanya’da Aralık 2021’de SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin kurduğu koalisyon hükümetinde istifa eden ikinci bakan oldu.

Yeşiller Partili Anne Spiegel, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı görevinden 11 Nisan 2022’de istifa etmişti.

Spiegel, 2021 yazında, Rehinland Pfalz Eayleti Çevre Bakanı olduğu dönemde, 134 kişinin öldüğü sel felaketinde 4 haftalığına tatile çıktığının ortaya çıkması üzerine kamuoyundan gelen baskılar sonrası istifa etmek zorunda kalmıştı.

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