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Almanya Başbakanı Scholz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telefonu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 22:51
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Almanya Başbakanı Scholz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telefonu

Almanya Başbakanı Scholz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telefonu
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Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrası Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Bürosu (BPA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a depremler sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle en içten taziyelerini ilettiği aktarıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise başta Almanya olmak üzere uluslararası destekten dolayı Scholz’a teşekkür ettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Schozl’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaşanan felaketle başa çıkmak için daha fazla destek sözü verdiği aktarıldı.

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