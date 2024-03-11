Almanya başbakanından Ramazan mesajı

Scholz, mesajında Ramazan ayının Müslümanlar için önemli bir ay olduğunun altını çizdi. Ramazanı'n, Müslümanlar için içe dönmek ve tefekkür etmek için özel bir zaman olduğunu belirten Scholz, "Her akşam aileler oruçlarını açmak için bir araya geliyor, birçoğu da evlerini misafirlere açıyor, arkadaşlarını ve tanıdıklarını davet ediyor. Bunun barış içinde bir arada yaşama ve dayanışma için güzel bir jest olduğunu düşünüyorum ve bu iftarlardan birisine katılma fırsatım olduğunda bunun her zaman özel olduğunu hissetmişimdir" diye konuştu.



"YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da değinen Başbakan Scolz, "Ramazan ayı aynı zamanda zor durumda olanları, savaş ve şiddeti yaşayanları hatırlama zamanıdır. Bugünlerde Müslümanlar duygu ve düşünceleri ile özellikle yakın doğudaki, kadın, erkek, çocuklarla birlikte. Birçoğunun orada endişe ettiği arkadaşları ve aileleri var. Duyulan üzüntüde yalnız değilsiniz. Almanya'daki pek çok kişi de öldürülen ve kaçırılan İsrailliler ve Gazze'de masumca öldürülenlerin, yaralıların ve acı çekenlerin akıbeti konusunda derin endişe duyuyor ve acılarını paylaşıyor. Bu acıları ben de paylaşıyorum“ dedi.

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Scholz, Gazze'de barış yolunda atılacak önemli adımlardan birisinin, Ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacağını belirtti. İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına uymak ve sivilleri korumak zorunda olduğunu söyledi. Almanya'nın, Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç ve diğer yardım malzemelerini ulaştırarak yardım ettiğini hatırlatan Olaf Scholz, "ABD'den sonra dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla yardım yapıyoruz. İsraillilerin ve Filistinlilerin büyük çoğunluğunun aynı şeyi istediğinden eminim. Barış istiyorlar. Bu yönde atılacak adımlardan biri, tercihen Ramazan ayında daha uzun süreli bir ateşkes olacaktır. Böyle bir ateşkes Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşmasını sağlayacaktır. ABD Başkanı Joe Biden, ben ve diğer pek çok kişi bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.