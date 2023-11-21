Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrail’i ziyaret edecek

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmek üzere 26 Kasım’da İsrail’i ziyaret edecek.

KAYNAK: İHA
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrail’i ziyaret edecek

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in İsrail’i ziyaret edeceği duyuruldu.

Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile “siyasi görüşmeler” yapmak üzere 26-27 Kasım’da İsrail’i ziyaret edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ziyareti kapsamında İsrail’in güneyinde ve Doğu Kudüs’te de çeşitli toplantılar yapmayı planladığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in daha sonra ise Umman ve Katar'ı ziyaret edeceği belirtildi.

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