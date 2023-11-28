Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrail’i ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail’de mevkidaşı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

KAYNAK: İHA
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrail’i ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi, İsrail’i ziyaret etti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya gelen Steinmeier, çatışmalardan etkilenen Kibbutz Be'eri’yi ziyaret etti.

Herzog ve Steinmeier'in ziyaret sırasında çelik yelek giydiği görüldü. Herzog, Kibbutz Be'eri’deki sanat galerisinin ve kültür merkezinin yeniden inşası için Almanya'nın 7 milyon avro bağışta bulunacağını ifade ederek, Steinmeier’e ve Almanya’ya İsrail’e verdikleri destek için teşekkür etti.

Steinmeier’ın İsrail’in ardından Umman ve Katar'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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