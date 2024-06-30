Almanya Danimarka'yı parçaladı

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Almanya Danimarka'yı parçaladı

EURO 2024'te Almanya, Danimarka'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Avrupa Şampiyonası'nda Almanya ve Danimarka, çeyrek final bileti almak için karşı karşıya geldi.

Son 16 turunda oynanan maçı 2-0 kazanan Almanya, adını çeyrek finale yazdırdı.

Panzerlere turu getiren goller, 53. dakikada penaltıdan Kai Havertz ve 68. dakikada Musiala'dan geldi.

Almanya, İspanya-Gürcistan maçının galibi ile çeyrek finalde mücadele edecek.

İspanya-Gürcistan maçı, yarın TSİ 22.00'de oynanacak.

MAÇ DURDU

Mücadelenin 35. dakikasında yoğun yağış ve dolu nedeniyle hakem Michael Oliver maçı durdurdu.

Yağmur doluya çevirince futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.

Yaklaşık 25 dakikalık duraklama sonrası oyun kaldığı yerden devam etti.

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