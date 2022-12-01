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Almanya Suriye operasyonuna karşı çıktı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'nin, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'a yönelik düzenlediği askeri operasyonlarla ilgili olarak Türkiye'yi uyardı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:40
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Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Suriye'de kara harekatına karşı uyardı

Almanya Suriye operasyonuna karşı çıktı
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 

Euractiv'in haberine göre, Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gerilimi daha da tırmandıracak adımlar atmaması ve Türkiye'nin, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'a yönelik saldırılarını genişletmemesi çağrılarında bulundu.

Baerbock yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen harekatların "acil olarak" durdurulması gerektiğini söyledi ve "gerilimin tırmanmasından kaçınılmalı" ifadesinde bulundu.

"Temel hedefimiz sivillerin korunmasıdır" vurgusu yapan Baerbock, "Teröre karşı koruma durumunda uluslararası hukuk tabi ki uygulanmalı" sözlerini ifadesine ekledi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD'li mevkidaşı Austin'in görüşmesinde, ABD Savunma Bakanı aynı çağrıda bulunmuştu.

Pentagon'un yazılı açıklamasını aktaran Austin, bölgede "gerilimin düşürülmesi" çağrısı yapmıştı.(AA)

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