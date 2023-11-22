Almanya fuhuşu yasaklama hazırlığında

"Avrupa'nın genelevi" olarak damgalanan Almanya, para karşılığı cinsel ilişki eylemlerini yasaklamayı planlıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Almanya fuhuşu yasaklama hazırlığında

Almanya, bazı politikacıların ülkenin kötü bir ün sahibi olmasından endişe etmesi nedeniyle fuhuşu yasaklamayı gündemine aldı.

Almanya’da para karşılığı cinsel ilişki 2002’de yasallaştırıldı ancak uygulama yerel düzeyde belirli ölçülerde düzenlenmiş durumda.

Şimdi yasayı iptal etmek isteyenler, yasanın seks işçilerinin koşullarını iyileştirme amacında başarılı olamadığını savunuyor. 2007’de Alman hükümeti yasanın etkisine ilişkin bir rapor yayınladı ve seks işçilerinin yalnızca %35’inin çalışma koşullarının iyileştiğini tespit etti.

Bugün bazı Alman politikacılar, ülkedeki 250 bin seks işçisinin çoğunun pratikte hâlâ istihdam hakları ve koşullar açısından bir iyileşme görmediğini söylüyor.

KÖLE GİBİ MUAMELE GÖRÜYORLAR

Almanya’nın iki ana Hıristiyan Demokrat partisinin parlamento grubunun başkan yardımcısı Dorothee Bär’a göre, ülkedeki seks işçilerinin çoğu yurtdışından geliyor ve belgeleri yok. Bunun onları sömürü riskine soktuğu söyleniyor.

Bild’e konuşan Bär, “Yüzbinlerce kadının köle gibi muamele görmesini kabul ettiğimiz sürece gerçek bir eşitlik olamaz. Bu, acilen sona erdirmemiz gereken, insan onuruna karşı bir saldırıdır. Almanya, Avrupa’nın genelevi haline geldi. Kadınlar, olabilecek en kötü muameleye maruz kalıyor.” dedi.

Merkez sol SPD üyesi Almanya Başbakanı Olaf Scholz da baskı yapılması yönünde çağrıda bulundu. Scholz, “Erkeklerin kadınları satın almasını kabul edilemez buluyorum. Bu beni her zaman ahlaki açıdan öfkelendiren bir şey.” dedi.

Ancak Almanya’nın Federal, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı ve Yeşiller Partisi üyesi Lisa Paus, mevcut kuralları değiştirmeye yönelik acil bir planın olmadığını söyledi. Paus, 2017 Fahişeleri Koruma Yasası’nın şu anda 2025 yılına kadar değerlendirme aşamasında olduğunu ekledi.

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