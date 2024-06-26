Almanya, gözünü Afrikalı işçilere dikti

Şansölye Olaf Scholz, Almanya'nın yaşlanan nüfusu nedeniyle ülkede ciddi bir yabancı işçi ihtiyacının olduğunu kabul etti. Şansölye, Almanya'nın yakın zamanda vasıflı kişileri çekmek için tasarlanmış bir göç yasasını kabul ettiğini de hatırlattı.

Scholz, Almanya'nın Afrika ülkeleriyle, dil kursları da dahil olmak üzere eğitim fırsatları sunan bir göç ortaklığı kurma arzusunu dile getirdi. Ancak Almanya'da kalamayan bireylerin kolaylıkla ülkelerine dönmeleri beklentisinin altını çizdi. Yakın zamanda birçok Afrika ülkesini ziyaret eden şansölye, Almanya'nın Afrika kıtasının genel ekonomik kalkınmasına olan bağlılığını vurguladı ve Afrikalılar ile Alman iş dünyası için karşılıklı faydalar öngördü.

Ayrıca Scholz, özellikle iklim ve enerji gibi sektörlerde Avrupa ile Afrika arasındaki işbirliğinin önemli rolünü vurguladı. Avrupa iklim hedeflerine ulaşmanın Afrika ülkeleriyle ortaklık gerektirdiğini söyledi. 2045 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefleyen Almanya, kıtanın temiz enerji ve hidrojen üretimi kapasitesini ortak kalkınma için bir fırsat olarak kabul ederek, Afrika'dan hidrojen ithal etme potansiyelini görüyor.