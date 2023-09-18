Almanya haftalık 4 gün çalışma sistemini deneyecek

Almanya gelecek yıl bir pilot proje ile haftalık 4 gün çalışma sistemini deneyecek. Sistemin denenebilmesi için projeye en az 50 şirketin katılması gerekiyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Almanya haftalık 4 gün çalışma sistemini deneyecek

Almanya'da başlatılacak bir pilot proje ile haftada dört gün çalışma sisteminin denenmesi planlanıyor. Berlin'de bulunan danışmanlık firması Intraprenör'ün uygulamaya geçireceği projeye şirketler Perşembe gününden itibaren başvuruda bulunabilecek. Intraprenör'ün dört günlük çalışma haftası sisteminin denenmesi için en az 50 şirketin projeye katılmasını hedefleniyor.

Proje süresince şirketler uzmanlara danışabilecek, yeni yöntemler deneyecek ve birbirleriyle görüş alışverişinde bulunabilecek. Projenin sonunda da sonuçların Münster Üniversitesi tarafından değerlendirilmesi öngörülüyor.

Altı ay için öngörülen projede, yüzde 100 verim, yüzde 80 çalışma süresi, yüzde 100 ödeme modeli uygulanacak. Haftada dört gün çalışmada gündeme gelen diğer modellerde, çalışma süresi ile birlikte ödenen ücretin düşürülmesi öngörülüyor. Bazı küçük işletmeler ise haftada dört gün çalışırken fazla mesaiyi gündeme getiriyor. Bu projede ise çalışma süresi azaltılırken, verim ve ücretin aynı kalacağı vurgulanıyor.

DÖRT GÜN ÇALIŞMAYI ÇALIŞANLAR İSTİYOR

dw.com'dan alınan habere göre, Hans Böckler Vakfı tarafından sonuçları Mayıs ayında açıklanan bir ankette, ücretli çalışanların yüzde 73'ü kazandıkları para aynı kaldığı sürece haftada dört gün çalışmaya sıcak baktığını belirtmişti. Ankete katılanların yüzde 17'si hafta dört gün çalışmaya karşı çıkmıştı. Dört gün çalışmaya karşı çıkanların yüzde 86'sı çalışmaktan zevk duyduğunu, yüzde 82'si çalışma süresinin kısaltılmasının çalışma sistemini değiştirmesinden endişe ettiğini, yüzde 77'si ise işini bitiremeyeceğini düşündüğünü ifade etmişti.

Orta Ölçekli İşletmeler Birliği ise haftada dört gün çalışmaya mesafeli. Birlik Genel Sekreteri Christoph Ahlhaus, işveren ile çalışanlar arasında bireysel çözümlerin mümkün olabileceğini, ancak haftada dört gün çalışmaya tam ücretin ödenmesini öngören bir sistemin uygulanması için devletin olası müdahalesine karşı çıktıklarını söyledi. Çalışma süresinin azaltılmasının verimin düşmesine yol açabileceğini belirten Ahlhaus, bundan önce işletmelerin sonrasında ise herkesin zarar göreceğini savundu.

Sanayide çalışanları bir araya getiren Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall ise haftada dört gün çalışma tartışmalarında Almanya'nın metal ve elektronik endüstrisindeki rekabet gücünü dikkate alınması gerektiği görüşünde. IG Metall Başkanı Jörg Hofmann, hafta sonunda Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği röportajda, gelecek yıl yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde haftada dört gün çalışma modelinin IG Metall'in talepler listesinde yer almayacağını, bunun "uzun vadeli bir konu" olduğunu söyledi. IG Metall, haftalık çalışma saatlerinin 35'ten 32'ye düşürülmesini istiyor.

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