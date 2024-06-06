Almanya hangi sığınmacıları göndereceğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Almanya hangi sığınmacıları göndereceğini açıkladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya sınırları içerisinde ağır suç işleyen Afganistan ve Suriyelileri sınır dışı edilmesi gerektiğini açıkladı.

Alman Başbakan Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Ağır suç işleyenler Suriye ve Afganistan'dan gelseler bile sınır dışı edilmeli. Ciddi suçluların ve terör tehditlerinin burada yeri yoktur." dedi.

Scholz bununla beraber ülkede terör suçlarının yüceltilmesine de müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

Alman Şansölye, sınır dışı etme düzenlemelerinin sıkılaştırılacağına vurgu yaparak "Terörizmi yücelten herkes tüm değerlerimize karşıdır ve sınır dışı edilmelidir" söylemlerinde bulundu.

Başbakan Scholz, Ukrayna'nın Alman silahlarını Rus topraklarında kullanabilmesine yönelik verilen izin konusunda da açıklamada bulunarak Ukrayna’nın her zaman için kendi silahlarını kullanabileceklerini şu şekilde belirtti: "Ukrayna, uluslararası yasal yükümlülüklere uygun olarak her zaman bizim ve müttefiklerimizin sağladığı silahları kullanabilir."

Geçtiğimiz hafta Almanya Mannheim'da Afgan sığınmacının bir polisi öldürmesinin ardından ülkede Afganistanlıları ve Suriyelileri sınır dışı etme konusu epey konuşulmuş, ülkenin ana gündem maddelerinden birisi haline gelmişti.

Almanya İçişleri Bakanlığının bu konuda çalışma yaptığı, Afganistan ve ona komşu ülkelerle görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Ağustos 2021'de Kabil'de iktidarın değişmesinin ardından Almanya, Afganistanlıları sınır dışı etmemişti.

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