Almanya İlkay Gündoğan'ı yere göğe sığdıramadı

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) ev sahibi Almanya, Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Musiala ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-0 kazanan Almanya, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı ve son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Almanya Milli Takımı'nın kaptanı İlkay Gündoğan 84 dakika sahada kalırken, yaptığı 1 gol ve 1 asist ile maçın adamı seçildi.

ALMANYA YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

İlkay Gündoğan büyük övgü alırken, bu performansı sonrası Alman manşetlerini süsledi.

Almanya'nın Bild Gazetesi, 'Gündogeil' başlığıyla 'Kaptanımız en iyi adamımızdır' haberini yaptı.