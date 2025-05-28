Almanya ithalat fiyatlarında beklenmedik gerileme

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, ithalat fiyatları Nisan 2025’te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 gerileyerek piyasanın yüzde 0,1 artış beklentisinin altında kaldı. Mart ayında yüzde 2,1 artan fiyatlar böylece Ekim 2024’ten bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetti.

Enerji fiyatlarındaki gerileme bu düşüşte belirleyici oldu. Ham petrol yüzde 25,3, taş kömürü yüzde 23,1, mineral yağ ürünleri ise yüzde 19 oranında ucuzladı. Buna karşın elektrik ithalatı fiyatları yüzde 25,9 arttı.

Ara mallarında yüzde 0,1, sermaye mallarında ise yüzde 0,2’lik düşüş görüldü. Dayanıklı tüketim mallarında fiyatlar değişmezken, dayanıksız tüketim malları yüzde 3,3 arttı. Enerji hariç ithalat fiyatları ise yüzde 0,8 yükseldi.

Aylık bazda ithalat fiyatları yüzde 1,7 düşerek ikinci ayda da gerilemiş oldu.