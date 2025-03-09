Almanya kapıları kapattı! Türkleri, Afgan ve Suriyelilerle aynı kefeye koydular

Polise, kaçakları gözaltına alıp geri gönderme yetkisi verilecek. Kaçak gelen Türk, Afgan ve Suriyeliler, daha sık kaldırılacak uçaklarla ülkelerine gönderilecek. ikincil derecede korunma izni alanların ailelerini yanlarına getiremeyecek.

Sözcü'den Ali Gülen'in aktardığına göre Almanya'da 23 şubat seçimlerinden birinci çıkan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ön koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağladı.

11 sayfalık ön koalisyon anlaşmasında yasa dışı göçün önlenmesine ilişkin maddeler dikkat çekti. Kaçak göçe karşı yeni önlemler şu şekilde sıralandı...

ÜLKEYE ALINMAYACAKLAR

Gelen her kaçak sınırda durdurulacak. Sığınma hakları olsa bile ülkeye alınmayacak. Aynı zamanda diğer AB üyesi ülkelerden gelenler de sınırlarda durdurularak ülkelerine gönderilecek.

Bu işlemler Avusturya, Fransa, Polonya ya da diğer sınırdaş ülkelerle koordineli olarak yapılacak. Onlar da gelen kişiyi ya ülkesinde tutacak ya da köken ülkesine (Türkiye, Suriye, Afganistan gibi) geri gönderecek.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ İÇİN MEMUR ALINACAK

Afganlara yönelik kabul programları iptal edilecek. Suriye, Afganistan ve Türkiye’ye sınır dışı uçuşları artırılacak ve bu işlerde çalıştırmak üzere memur alınacak.

POLİSE GÖZALTI YETKİSİ VERİLİYOR

Alman Polisinin, iltica başvurusu reddedilenleri yakalama, gözaltına alma yetkileri verilecek. Polis, mahkeme kararı olmaksızın kaçağı gözaltına alabilecek.

AİLELERİNİ GETİREMEYECEKLER

Almanya’ya gelip "ikincil derecede korunma izni" alanların ailelerini getirme izni verilmeyecek.

Göçte bir tek Batı Balkan rotasından alımlar olacak ve 25 bin kişi ile sınırlandırılacak. Arnavutluk, Bosna- Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan dışında alım yapılmayacak.

NAKİT PARA YARDIMI KALKIYOR

Ülkeye gelip iltica hakkı alanlara ya da geçici statü tanınanlara nakit yardım ödemesi verilmeyecek. Kartlara yapılan ödemeler takip edilecek ve önerilen işi kabul etmeyenlere yardımlar kesilecek.