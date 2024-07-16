Almanya o dergiyi yasakladı

Derginin mal varlıklarının yanı sıra Brandenburg, Hessen, Saksonya ve Saksonya-Anhalt'taki üst düzey dergi yöneticilerinin ve lider hissedarlarının evlerinde yapılan aramalar, varlıklara ve diğer delillere el koymayı amaçlıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Bu dergi aşırı sağın merkezi sözcüsüdür. Bu dergi, Yahudilere, göçmen kökenli insanlara ve parlamenter demokrasimize karşı nefreti iğrenç bir şekilde kışkırtıyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı aylık 40.000 tiraja sahip derginin, belirli etnik grupları ikinci sınıf vatandaş olarak göstermeye çalışan ve bir ötekileştirme ortamı yaratan toplum anlayışını yaydığı gerekçesiyle muzır neşriyattan addedildiğini belirtti.