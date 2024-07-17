Almanya sanayisinde alarm zilleri çalıyor

Almanya'da sipariş daralması

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin imalat sektöründe birikmiş siparişlere ilişkin geçici verileri açıkladı.

Bu verilere göre, Almanya’nın imalat sanayisinde birikmiş siparişler, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında azaldı. Rakamlar beş aydır imalat sanayisinde siparişlerin daraldığını ortaya koydu. Destantis'in verileri bu dönemde geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,4’lük bir gerileme görüldüğünü gözler önüne serdi.

Özellikle otomotiv sektöründe birikmiş siparişlerin mayıs ayında nisana göre yüzde 0,8 düşmesi dikkat çekti. Bu düşüş, 16 aylık bir süreci kapsadığı belirtilirken, tedariklerde yaşanan zorluklar nedeniyle otomotiv sektörünün siparişlerini keskin bir artış göstermişti.

İmalat sektörünün alt kategorilerine bakıldığında ise bilgi işlem ekipmanı, elektronik, optik ürünler ve metal ürünler imalatı sektörlerinde mayıs ayında yüzde 0,9’luk bir düşüş yaşandığını gösterdi. Buna karşın elektrikli ekipman üreticilerinin sipariş birikimi yüzde 1 arttı.

Bu veriler, Almanya’nın ekonomik durumunu ve imalat sektöründeki eğilimleri yansıtıyor. Tedarik zinciri sorunları ve küresel ekonomik dalgalanmalar, siparişlerin seyrini etkilemeye devam ediyor.