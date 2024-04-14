Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Çin ziyaretine başlıyor

Kaynak: Nexta
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Çin ziyaretine başlıyor
Alman medyasından yapılan açıklamaya göre Scholz'un Çin seyahati Almanya Şansölyesi olarak göreve başlamasından bu yana en uzun süreli yurtdışı gezisi olacak.

COVİD19 Pandemisi'nden bu yana ticari ilişkilerinin hasar aldığı Çin ile Almanya arasındaki bağlar güçlendirilmeye çalışılıyor.

Reuters'ten alınan bilgilere göre "Almanya'nın en büyük ticaret ortağıyla bağları güçlendirmek ve Çin'in ticari uygulamaları ile Rusya'ya verdiği destek gibi konulardaki farklılıkları ele almak amacıyla" gerçekleştirilen bu ziyaret 65 yaşındaki Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un en uzun süreli yurtdışı seyahati olacak.

Scholz, 3 gün sürecek Çin ziyaretine ailesinden kimsenin katılmayacağını bildirdi.

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