Almanya Savunma Bakanı'ndan Ukrayna çıkartması

Pistorius, Kiev’de yaptığı açıklamada, "Bu ziyaretle, Ukrayna'ya desteğimizi aktif bir şekilde sürdürdüğümüzü göstermek istiyorum. Avrupa'nın en büyük NATO ülkesi olarak Almanya, Ukrayna'nın yanındadır," ifadelerini kullandı.

ALMANYA'NIN UKRAYNA'YA VERDİĞİ DESTEK

Almanya, Ukrayna'nın direnişine olan desteğini her fırsatta dile getiriyor. 2024 yılında Almanya, Ukrayna'ya yaklaşık 8 milyar euro tutarında askeri yardımda bulunmuştu. 2025 yılı için ise federal bütçede bu rakamın sadece yarısı ayrıldı. Ancak Berlin, G7'lerin sağladığı kredi ile ek yardım yapmayı planlıyor.

Pistorius'un Kiev ziyareti, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyor. Zira Almanya'nın bu desteği, özellikle uzun menzilli Taurus füzelerinin temini konusunda, bazı eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Başbakan Olaf Scholz'un dikkatli politikaları ve bazı kritik konularda çekinceli yaklaşımı, eleştirilerin odağında olmuştu.

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POLONYA, FRANSA, İTALYA VE İNGİLTERE İLE GÖRÜŞMELER

Pistorius, Kiev'e gitmeden önce, 13 Ocak 2025 tarihinde Polonya, Fransa, İtalya ve İngiltere savunma bakanları ile Varşova'da bir araya gelerek Ukrayna'ya yapılacak yardımlar üzerine görüştü. Bu görüşmelerde, Ukrayna'nın yalnız olmadığını belirten Pistorius, "Beş ülke ve birçok müttefik ile birlikteyiz," şeklinde bir açıklama yaptı.

Almanya, Ukrayna'nın askeri yardım alacak ülkeler arasında ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi durumunda, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteği azalabilir. Bu da Ukrayna'nın savaş alanında daha fazla yardıma ihtiyaç duyacağı bir dönemde Almanya'nın desteğini daha kritik hale getiriyor.

ALMANYA’NIN İÇ POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Almanya'daki iç siyasi atmosfer, ülkenin Ukrayna'ya verdiği destek konusunda önemli değişimlere yol açabilir. 23 Şubat 2025'te yapılacak erken seçimler öncesinde, Almanya'daki merkez sağ CDU/CSU ittifakı, anketlerde lider konumda ve Başbakan Scholz'un iktidardan düşmesi yönünde bir tehdit oluşturuyor. Eğer bu ittifak iktidara gelirse, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği destek politikalarında önemli değişiklikler olabilir.

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Almanya'nın Ukrayna'ya olan askeri desteği, özellikle Ukrayna'nın Rusya karşısındaki askeri üstünlük mücadelesinde büyük rol oynamaktadır. Ancak Rusya'nın şu anda savaş alanında üstün durumda olması, Ukrayna'nın aldığı yardımların daha da önemli hale gelmesine yol açıyor.

Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu bu kritik dönemde, Almanya'nın desteği, uluslararası toplumu etkilemeye devam edecek. Ancak Almanya'nın iç siyasi gelişmeleri ve başta ABD olmak üzere müttefik ülkelerin stratejileri, Ukrayna'nın geleceği için belirleyici olabilir.