Almanya'da yumruklar sıkıldı: Alice Weidel hem nalına hem mıhına vurdu

Alice Weidel, kongrede yaptığı konuşmada, Almanya’da göçmen politikalarının sıkılaştırılacağını ve Avrupa Birliği’nin mevcut iltica sisteminden çıkılması gerektiğini savundu. “Göçmenlerin geri gönderilmesi gerekiyorsa, bunu yapacağız. Bu, Remigrasyon anlamına geliyorsa öyle olsun,” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, AfD’nin radikal kanadı tarafından desteklenirken, daha ılımlı kesimlerin de ilgisini çekti.

Weidel ayrıca konuşmasında, geçtiğimiz günlerde Magdeburg Noel Pazarı’nda gerçekleşen saldırıya değinerek, bu tür olayların göç politikalarının başarısızlığını gösterdiğini belirtti. “Bu ülkeye terör getiren bir göçmendi. Bu bir gerçek!” diyerek salondan büyük alkış topladı.

PROTESTOLAR KONGREYİ GÖLGELEDİ

Kongrenin düzenlendiği spor salonunun çevresi, yaklaşık 10.000 protestocu tarafından kuşatıldı. Antifa üyeleri, “Biz barışçılız, ya siz?” sloganlarıyla protestolar düzenlerken, Alice Weidel’in aracı fiziksel müdahalelere maruz kaldı. Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kongre yaklaşık iki saatlik bir gecikmeyle başlayabildi.

AfD’NİN YENİ HEDEFLERİ

Kongrede, partinin göç politikalarının yanı sıra çevre ve enerji politikalarına da yer verildi. Weidel, Almanya’da planlanan rüzgar enerji santrallerini sert bir dille eleştirerek, “Grimm Kardeşler’in masal ormanlarını yok eden bu rüzgar santrallerini yıkacağız,” dedi. Bu ifadeler, parti tabanında büyük yankı uyandırdı.

AfD, ayrıca gençlik örgütü “Junge Alternative” (Genç Alternatif) üzerinde yapısal değişiklikler yapma kararı aldı. Bu değişiklikle, gençlik örgütünün radikal unsurlardan arındırılması ve partiyle daha uyumlu bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Ancak bu adım, bazı çevreler tarafından partinin sadece imaj düzeltmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı.

CDU ANA HEDEFTE

Alice Weidel ve diğer parti liderleri, konuşmalarında CDU/CSU’yu ana rakip olarak hedef aldı. Weidel, CDU’yu “yalancı bir parti” olarak nitelendirerek, seçmenlere AfD’nin daha samimi ve tutarlı bir alternatif olduğunu savundu. Ayrıca Almanya’daki eğitim sistemine yönelik eleştirilerde bulunarak, “Tüm toplumsal cinsiyet çalışmaları bölümlerini kapatacağız ve bu akademisyenleri görevden alacağız,” dedi.

AfD’NİN GELECEĞİ

AfD, son kamuoyu yoklamalarında CDU/CSU’nun yaklaşık sekiz puan gerisinde yer alıyor. Ancak Elon Musk’ın partiyi destekleyen sosyal medya paylaşımları ve kongrenin canlı yayınlanması, partiye olan ilgiyi artırabilir. Delegeler, bu desteğin seçimlerde “iki ila üç puan” kazandırabileceğini belirtiyor.

Kongre boyunca alınan kararlar ve yapılan sert açıklamalar, AfD’nin seçimlerde nasıl bir strateji izleyeceğine dair önemli ipuçları verdi. Parti, Almanya’da tartışmalı konular üzerinden tabanını genişletmeyi hedeflerken, özellikle göç politikaları ve enerji konularında radikal bir duruş sergiliyor.