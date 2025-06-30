Almanya, Türk'lere kapıları sonuna kadar kapatmaya başladı!

Almanya yönetimi vize konusunda işleri zorlaştırmayı sürdürüyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2025 itibarıyla vize başvurusu reddedilen kişilere itirazda bulunma hakkının kaldırılacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "remonstrasyon" olarak adlandırılan uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte vize işlemlerinde daha fazla başvuru alınabileceği, personel üzerindeki iş yükünün hafifleyeceği ve bekleme sürelerinin kısalacağı belirtildi.

Remonstrasyonun kaldırılması, son iki yıldır yürütülen reform paketi kapsamında dijitalleşme ve işlemlerin merkezileştirilmesi gibi adımlarla birlikte değerlendiriliyor.

2 MİLYON VİZE BAŞVURUSU İŞLEME ALDI

Yetkililer, remonstrasyonun idari bir işlem olduğunun altını çizerek, reddedilen kişilerin vize için yeniden başvuru yapma haklarına her zaman sahip olduklarını ya da yargı yoluna başvurabileceklerini belirtiyor. Almanya geçen yıl yaklaşık 2 milyon vize başvurusunu işleme aldı. Bu başvurular arasında 215 bin 506'sı Türkiye'ye ait. 215 bin 506 başvurudan 44 bin 771'inin ret yanıtı aldığı ise aktarılıyor. Ret oranı ise yüzde 20,77 oldu.

VİZE İŞLEMLERİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaçak göçe karşın Avrupa ülkeleri bir süredir, Türkiye'den yapılan başvurulara vize vermeyi neredeyse durudurma noktasına geldi. Vize başvuru süreçlerinde ciddi yavaşlama olurken, bir yılı aşkın süredir randevu işlemleri uzadı.