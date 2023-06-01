Almanya Ukrayna’nın NATO üyeliğini konuşmak istemiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna’nın NATO üyeliğinden söz edilemeyeceğini söyledi.

Almanya Ukrayna’nın NATO üyeliğini konuşmak istemiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Oslo’da NATO'nun gayriresmi nitelikli dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın NATO üyesi olma tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Her ülkenin hangi ittifaka üye olacağına kendisinin karar verebileceğini vurgulayan Baerbock, savaştan dolayı Ukrayna ile NATO arasındaki işbirliğinin yoğunlaştığına işaret etti.

Baerbock, "NATO'nun her zaman açıkça belirttiği açık kapı politikası geçerlidir. Aynı zamanda savaşın ortasında yeni bir üyelikten söz edemeyeceğimiz açıktır." dedi.

Bakan Baerbock, Oslo’daki toplantının 11-12 Temmuz'da Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’ne hazırlık olduğunu belirtti.

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir yıl önce düzenlenen NATO Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in ittifaka girebileceklerinin açıkça ifade edildiğini aktaran Baerbock, "Bundan dolayı Vilnius’ta İsveç'i 32. üye olarak karşılamamız elzemdir." diye konuştu.

Baerbock, NATO üyeliği konusunda İsveç’in Almanya’nın tam desteğine sahip olduğunu yineledi.

Güvenin, güvenilirliğin ve verilen sözün geçerliliğinin özellikle Rusya'nın kurallara dayalı düzene saldırdığı bu zamanlarda önemli olduğunu belirten Baerbock, NATO üyesi tüm ülkelerin, Finlandiya ve İsveç'in ortak savunma ittifakına üye olacaklarına ilişkin söz verdiğini, bu sözün geçerli olduğunu ve NATO üyelerinin Vilnius'ta bu sözü tutacağını varsaydığını kaydetti.

(AA)

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